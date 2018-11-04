وسائل إعلامية تفضح الخرافات الأمريكية حول روسيا

نشرت الصحفية، إيمي توري، مقالا تحدثت فيه عن الخرافات الشائعة المتبادلة في الولايات المتحدة الأمريكية حول روسيا.

الصحفية وفي مقال نشر على موقع "Prague Post"، تحدثت عن عدد من الشائعات المتداولة في أمريكا حول روسيا و المجتمع الروسي.

© Sputnik . Владимир Песня 3 ملايين شخص حضروا مباريات كأس العالم في روسيا

فوصفت الصحفية أن روسيا ليست مغلقة بستار حديدي كما يتبادر لأذهان الكثير من الأمريكيين، علاوة على ذلك تضم البلاد الكثير من الأماكن المثيرة للاهتمام وللسياحة.

وقررت توري تقديم بعض النصائح للراغبين بزيارة روسيا، فالحصول على تأشيرة سفر لروسيا سهلة وتتطلب دعوة رسمية من مواطن روسي أو تذكرة سياحية.

وأوضحت توري بأن الشعب الروسي ودود للغاية وبأن صداقة الروس تتطلب الصبر، فإن استعجلت في ذلك فإنك ستشوه الصداقة.

كما نصحت توري الزوار بعدم الدخول في مناقشات سياسية، فالروس يعتبرون السياسة جزءا من حياتهم اليومية وهم مثقفون جيدا على عكس المواطنين الأمريكيين، فهم على اطلاع بشكل جيد فيما يجري في العالم.

وأضافت لابد من تعلم بعض المفردات الروسية قبل زيارة البلد من أجل استخدامها.