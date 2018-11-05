بدون تغطية إعلامية... أمريكا وكوريا الجنوبية تجريان تدريبات عسكرية مشتركة

تبدأ الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، تدريبات عسكرية محدودة قبل أيام من اجتماع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع مسؤول كوري شمالي لمناقشة نزع السلاح النووي وخطط لعقد قمة ثانية بين الدولتين.

وبحسب "رويترز"، أكد متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن جولة من التدريبات ستبدأ قرب مدينة بوهانغ الجنوبية وذلك دون تغطية إعلامية.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، أن نحو 500 من مشاة البحرية الأمريكية والكورية الجنوبية سيشاركون في المناورات.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي، إن واشنطن وسيؤول ستتخذان قرارا بحلول ديسمبر/ كانون الأول بشأن التدريبات العسكرية المشتركة الكبرى لعام 2019.

وحذرت كوريا الشمالية، يوم الجمعة، من أنها قد تستأنف تطوير برنامجها النووي إذا لم تتخل واشنطن عن حملتها لممارسة "أقصى قدر من الضغوط" والعقوبات ضد بيونغ يانغ.

وكان برنامج التبادل البحري الكوري ضمن التدريبات التي تأجلت لأجل غير مسمى في يونيو/ حزيران، بعدما التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في سنغافورة وتعهد بإنهاء التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والتي دأب الشمال على انتقادها.