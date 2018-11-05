بريطانيا تدعو مجلس الأمن إلى التحرك بشأن اليمن

أعلن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، اليوم الاثنين، أنه سيضغط من أجل اتخاذ إجراء جديد في مجلس الأمن الدولي في محاولة لإنهاء العمليات القتالية في اليمن والتوصل لحل سياسي للحرب الدائرة هناك.

لندن — سبوتنيك. وبحسب "رويترز"، قالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إن "هانت اتفق مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث على أن الوقت حان كي يقوم مجلس الأمن بعمل لتعزيز عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة".

© AFP 2018 / Mohammed Huwais خسائر في صفوف "أنصار الله" بغارات وقصف شمال غربي حجة

وأضاف البيان أن "العمل الذي ستضطلع به بريطانيا في مجلس الأمن الدولي سيساعد على تحقيق هذا الهدف وضمان أن يتم تنفيذ وقف كامل لإطلاق نار، عندما يتحقق، بشكل كامل".

ولم يحدد البيان العمل الذي ستقوم به بريطانيا على وجه الدقة.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن يقوم، منذ 26 آذار/مارس 2015، بعمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وأسفرت الحرب حتى آب/أغسطس 2018 عن مقتل ما لا يقل عن 16 ألف شخص بحسب الأمم المتحدة.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.