بريطانيا تدعو مجلس الأمن إلى التحرك بشأن اليمن

لندن — سبوتنيك. وبحسب "رويترز"، قالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إن "هانت اتفق مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث على أن الوقت حان كي يقوم مجلس الأمن بعمل لتعزيز عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة".
ولم يحدد البيان العمل الذي ستقوم به بريطانيا على وجه الدقة.
وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن يقوم، منذ 26 آذار/مارس 2015، بعمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.
وأسفرت الحرب حتى آب/أغسطس 2018 عن مقتل ما لا يقل عن 16 ألف شخص بحسب الأمم المتحدة.
وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.
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