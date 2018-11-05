سيئول تعتزم مناقشة مع بيونغ يانغ مسألة إنشاء نظام مشترك لمكافحة الأمراض المعدية

تعتزم كوريا الجنوبية البدء بمفاوضات مع كوريا الشمالية في مجال الصحة، مشيرة إلى أن الاجتماع الأول سيعقد في 7 تشرين الثاني /نوفمبر.

طوكيو — سبوتنيك. وقالت وزارة الوحدة الوطنية لكوريا الجنوبية، في بيان، اليوم الاثنين:" تعرب حكومة(كوريا الجنوبية) عن أملها، أن تسفر المفاوضات الحالية عن تبادل واسع للآراء حول إنشاء نظام مشترك لمكافحة الأمراض المعدية، بالإضافة إلى قضايا أخرى في مجال الصحة والطب".

يشار إلى أن الاجتماع سيعقد بمكتب التنسيق المشترك بين الكوريتين في كايسونغ.

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ —أون قد وقع اتفاق سلام مع نظيره الكوري الجنوبي، مون جيه- إن، أواخر نيسان/أبريل الماضي، ينهي حالة الحرب المعلنة بين الجارتين منذ عقود.