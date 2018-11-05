طهران: ترامب سيجني نتائج عكسية من الحظر الأمريكي المفروض على إيران

وصفت إيران، اليوم الاثنين، إعادة واشنطن فرض العقوبات الاقتصادية عليها بأنها "دليل على عجز الولايات المتحدة عن التعامل مع المجتمع الدولي"، مشيرة إلى أنها ستأتي بنتائج عكسية.

طهران- سبوتنيك. وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، إن الحظر الأمريكي المفروض على إيران ضمن العقوبات الموقعة على الجمهورية الإسلامية على خلفية برنامجها النووي سيكون له مردود عكسي.

© REUTERS / Lisi Niesner روحاني ردا على أمريكا: إيران ستبيع النفط وتخرق العقوبات

وأضاف قاسمي خلال مؤتمر صحفي من طهران "الحظر الأمريكي هو عادة وإدمان من الصعب على الولايات المتحدة وخصوصا الحكومة الحالية أن تتخلى عنه".

وتابع "سيحصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نتائج عكسية من الحظر"، واصفا إياه بأنه "دليل على عجز الولايات المتحدة عن التعامل مع المجتمع الدولي".

وكانت الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، اعتبارا من يوم 7 أغسطس/ آب الماضي، والتي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا)، والتي انسحبت منها الولايات المتحدة في مايو/أيار الماضي.

والحزمة الثانية من هذه العقوبات بدأت اعتبارا من صباح اليوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، وتشمل قطاع الطاقة بالإضافة إلى عمليات التبادل المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية الخام والتي لها علاقة ببنك إيران المركزي.