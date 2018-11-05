إسرائيل: التواصل مع العسكريين الروس مستمر بعد حادث إسقاط الطائرة الروسية

أفادت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن التواصل بين العسكريين الإسرائيليين والروس مستمر بعد سقوط الطائرة الروسية.

موسكو- سبوتنيك. وأكد نائب مدير قسم أوراسيا في وزارة الخارجية الإسرائيلية، أليكس بن تسفي، أن التواصل بين العسكريين الروس والإسرائيليين مستمر بعد حادث الطائرة الروسية "إيليوشين —20".

وأوضح بن تسفي للصحفيين "التواصل بين عسكريي إسرائيل وروسيا مستمر، وتعمل لدينا آلية منع الصدامات العسكرية العرضية".

كما ذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يتطلع لعقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال بن تسفي للصحفيين "كل ذلك لا يزال قيد العمل، من غير المعروف إذا كان هذا اللقاء سيعقد أم لا، الوضح حول هذه الفعالية صعب من ناحية الوقت، ولا يمكنني توضيح الصيغة".

وتابع "أنهما سيجتمعان 100% وسيتحدثان، لكن من غير الواضح بعد هل سيكون على الطاولة أم بصيغة أخرى".