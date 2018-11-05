روحاني: قتل خاشقجي لطخ سمعة أمريكا في العالم والتاريخ

تحدث الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الإثنين، عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، مطلع الشهر الماضي.

واعتبر الرئيس روحاني عملية قتل الصحفي السعودي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول بأنها لطخت سمعة أمريكا في العالم والتاريخ، وفقا لوكالة فارس الإيرانية.



© REUTERS / Amir Levy مسؤول يكشف ما قاله ولي العهد السعودي عن "مقتل خاشقجي"

وقال روحاني، في حديثه خلال اجتماعه بكبار مدراء وزارة الاقتصاد والمالية، سنرى خلال الأشهر المقبلة من الذي سيتضرر جراء الحرب التجارية التي أطلقها الأمريكيون في العالم.

وأضاف، من المحتمل أن تكون هنالك لأمريكا مصالح مؤقتة على الأمد القصير إلا أنها هي التي ستتضرر على الأمد البعيد، إذ أننا نحظى اليوم بدعم المنظمات الدولية والرأي العام العالمي.

وتابع الرئيس روحاني، "أن الأمريكيين هم اليوم مطأطئو الرأس أكثر مما مضى، إذ إن قضية القتل الشنيع (الذي تعرض له خاشقجي) في القنصلية السعودية في إسطنبول قد لطخ سمعة أمريكا في العالم والتاريخ"، حسب قوله.

وأردف، "فالقضية ليست قضية قتل عدد من الأشخاص أو تقطيع جسد شخص ما، فأمريكا التي دعمت ومازالت تدعمهم كيف هي اليوم تشعر بالخجل ومطأطئة الرأس، وتحيك كل يوم رواية ما ولا تستطيع التخلص من هذا المستنقع تاليا".

وبشأن إجراءات الحظر التي أطلقت أمريكا المرحلة الثانية منها، اليوم الإثنين، قال الرئيس الإيراني، إننا سنكسر الحظر هذه المرة بفخر.

وأضاف، أنه حتى لو لم يستثنوا (الأمريكيون) الدول الثماني من شراء النفط الإيراني فإننا كنا سنبيع نفطنا أيضا.

© REUTERS / Lisi Niesner روحاني ردا على أمريكا: إيران ستبيع النفط وتخرق العقوبات

وتابع الرئيس الإيراني، إننا نفخر بدعمنا لشعوب المنطقة فيما تفخر أمريكا بدعمها لكيان سفاح يقصف الشعب الفلسطيني يوميا، وتفخر بدعمها لنظام يدمر الشعب اليمني وبنيته التحتية كل يوم.

وأعرب عن ثقته بأن أمريكا ستفشل بالتأكيد في هذا الطريق الذي تمضي فيه ضد الشعب الإيراني، مضيفا، أن أمريكا لا تبغي سوى هدفين؛ الأول إضعاف إيران والثاني تيئيس الشعب الإيراني، لكنها لن تحقق أيا من الهدفين، فلا إيران تضعف وتنكسر ولا الشعب الإيراني ييأس.

وأتم، "أن إيران القوية ستواصل طريقها والشعب الإيراني يمضي إلى الأمام زاخرا بالأمل".

وأكد بأن وحدة الكلمة في الداخل يمكنها أن تؤثر على إرادة البيت الأبيض، مشيرا إلى أن عبارة "الموت لأمريكا" التي نطلقها في الشارع ينبغي علينا ترجمتها عمليا على أرض الواقع، أي أن نضغط على أمريكا ونجعلها تهاب منا ولا تتجرأ على التآمر ضدنا، إذ أن كل أمل أمريكا هو الضغط على الشعب من خلال الحظر لجعله يشعر باليأس ويخرج إلى الشارع ويقول لا نريد الاستقلال والحرية والسيادة ونريد الرجوع إلى ما قبل 40 عاما، وهذا هو خطأ أمريكا.