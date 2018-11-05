مسؤول إسرائيلي: ندعو دول العالم إلى الانضمام للعقوبات ضد إيران

دعا نائب مدير عام قسم الاتصالات مع الإعلام والعلاقات مع المجتمع في الخارجية الإسرائيلية، نعوم كاتس، المجتمع الدولي إلى الانضمام إلى فرض العقوبات ضد إيران.

القدس — سبوتنيك. وقال كاتس اليوم في لقاء مع وفد الإعلاميين الروس، في القدس:

أكبر تحدي يأتي من إيران، إسرائيل ستعمل كل ما في وسعها لحماية مصالحها ومواطنيها. يجب أن ندعو الدول الأخرى لكي تنضم إلى العقوبات ضد إيران. نحن نؤمن بأن ذلك لا بد أن يكون جهود مشتركة في العالم.

وأضاف كاتس: "حزب الله، حماس، الجهاد الإسلامي وداعش في مصر يشكلون تحديا كبيرا".

© REUTERS / Lisi Niesner روحاني ردا على أمريكا: إيران ستبيع النفط وتخرق العقوبات

واعتبر كاتس أن العقوبات الجديدة ضد إيران ستكون "فعالة جدا"، مضيفا أن الضغوطات على طهران ستكون " قوية للغاية".

يذكر أن الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، اعتبارا من يوم 7 آب/أغسطس 2018، والتي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية، روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا، والتي انسحبت منها الولايات المتحدة في أيار/مايو الماضي.

ودخلت الحزمة الثانية من هذه العقوبات اليوم الاثنين وتشمل قطاع النفط والطاقة.