بيان للاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا يأسف لعقوبات أمريكا على إيران

وقالوا، في بيان صدر يوم الجمعة وأعيد إصداره مجددا اليوم الاثنين، إنهم سيسعون لحماية الشركات الأوروبية التي ترتبط بتعاملات تجارية مشروعة مع طهران، وذلك وفقا لـ"رويترز".
وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت أن حزمة العقوبات الجديدة على إيران دخلت حيز التنفيذ، صباح اليوم، وأن العقوبات تطال قطاعين حيويين بالنسبة لإيران وهما النفط والبنوك، وذلك وفقا لقناة "العربية".
وأضافت أن العقوبات الجديدة على إيران تطال 700 من الشخصيات والكيانات، متعهدة بأن تكون العقوبات على إيران الأشد على الإطلاق.
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