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14:45 05 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
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    سلطان عمان قابوس بن سعيد ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو

    كاتب أمريكي يكشف "المسؤول الفعلي" عن تطبيع علاقات إسرائيل بالدول الإسلامية

    © REUTERS / HANDOUT
    العالم
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    كشف كاتب أمريكي عن الشخصية الإسرائيلية التي تقف وراء الثمرة الدبلوماسية التي يتم جنيها في الوقت الحالي بين إسرائيل والعالم الإسلامي.

    وقال الكاتب بن كاسبيت في موقع "المونيتور" الأمريكي إن أحد المرافقين الكبار لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في زيارته الأخيرة إلى سلطنة عمان، سبق له التنقل ذهابا وإيابا وبوتيرة رهيبة بين عواصم المنطقة.

    وأشار الكاتب كاسبيت إلى أن رئيس الموساد يوسي كوهن أسهم كثيرا في تعميق التعاونات السرية بين إسرائيل ودول ليست لها علاقات دبلوماسية معها، في خطوات كانت تترجم في سياق الحلف الإقليمي بين تل أبيب والدول المسلمة.

    وزير المواصلات وشئون الاستخبارات الإسرائيلي يسرائيل كاتس
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    وشبه الكاتب عملية خروج الدول الإسلامية من "خزانة غرامها السري" مع إسرائيل، نقلا عن مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى، بـ"الطبخة اللذيذة".. "على ما يبدو أطول عملية طهي في التاريخ".

    لافتا إلى أنه في 26 تشرين الأول/ أكتوبر أثمرت هذه "الطبخة" المثيرة للاهتمام على شاكلة زيارة تاريخية لبنيامين نتنياهو وزوجته لمسقط عاصمة عمان.

    وأضاف: السلطان قابوس بن سعيد استضاف حاشية نتنياهو ضيافة ملكية، والعمانيون، بخلاف ردة الفعل المعروفة في أحداث من هذا النوع، أذاعوا خبر الزيارة بكل قوتهم، بل وحتى تفاخروا بها.

    وتابع المصدر الأمني الإسرائيلي لـ"المونيتور": انقضى أسبوع على هذه الزيارة العلنية ولم يحصل شيء فظيع، عدا إيران، ولا أي دولة عربية أو إسلامية أدانت عُمان أو هاجمتها على هذه الزيارة.

    وأشار إلى أن كوهن يعزز الحلف الإقليمي بين إسرائيل و"الدول الإسلامية".. وهو حلف أُقيم بسبب الخشية الثقيلة للسعودية ودول الخليج ودول أخرى من التمدد الإيراني.

    موضحا أن كوهن، الذي يتكلم العربية والإنجليزية بشكل مذهل ولديه مؤهلات سياسية بارزة، يوصف في الكواليس الداخلية للسلطة في إسرائيل بأنه "وزير الخارجية الفعلي".

    وأضاف كاسبيت: "زيارات كزيارة عمان، والوفد الإسرائيلي الذي زار مؤخرا تشاد سرا، وإقامة علاقات مع أذربيجان، هي مجرد رأس جبل الجليد الذي يزداد ضخامة وانتفاخا تحت المياه".

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم الإسلامي, أخبار إسرائيل, تطبيع العلاقات, الموساد الإسرائيلي, الحكومة الإسرائيلية, رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، يوسي كوهين, بنيامين نتنياهو, إسرائيل
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