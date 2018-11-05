ظريف: المجتمع الدولي لا يمكنه أن يسمح لترامب بتدمير النظام العالمي

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعزل نفسها وليس إيران، مشددا على أن "البلطجة" الأمريكية سوف تؤدي إلى نتائج عكسية.

وقال ظريف، في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الاثنين، "الولايات المتحدة تحدت مجلس الأمن الدولي، ومحكمة العدل الدولية".

Today, US defied UN top court & Security Council by reimposing sanctions on Iran that target ordinary people. But US bullying is backfiring, not just because JCPOA is important, but because the world can't allow Trump & Co. to destroy global order. The US—& not Iran—is isolated. pic.twitter.com/206g1BFqbU — Javad Zarif (@JZarif) November 5, 2018

​وتابع "البلطجة الأمريكية ستؤدي إلى نتائج عكسية، ليس فقط لأن الاتفاق النووي مهم، ولكن لأن المجتمع الدولي لا يمكنه أن يسمح لترامب وشركائه بتدمير النظام العالمي".

وأضاف ظريف "الولايات المتحدة، وليس إيران، تعزل نفسها".

وكانت الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، اعتبارا من يوم 7 أغسطس/ آب الماضي، والتي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية [روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا]، والتي انسحبت منها الولايات المتحدة في مايو/ أيار الماضي.

والحزمة الثانية من هذه العقوبات بدأت اعتبارا من صباح اليوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، وتشمل قطاع الطاقة بالإضافة إلى عمليات التبادل المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية الخام والتي لها علاقة ببنك إيران المركزي.