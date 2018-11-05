أمريكا تبلغ مجلس حقوق الإنسان إدانتها "القتل العمد" لخاشقجي

أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أنها تدين القتل العمد للصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وأكدت الولايات المتحدة الأمريكية أنه من الضروري إعلان نتائج تحقيق شامل وموسع وشفاف في قضية خاشقجي وفق الأصول القانونية.

© REUTERS / KEMAL ASLAN السعودية تخبر الأمم المتحدة عن مصير "قتلة خاشقجي"

وكانت السعودية قد أبلغت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم، أنها تحقق في قتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصليتها بإسطنبول الشهر الماضي بهدف تقديم الجناة للعدالة.

وقال بندر العيبان، رئيس هيئة حقوق الإنسان، الذي قاد وفد الحكومة خلال مراجعة اعتيادية لسجلها، خلال كلمة أمام المجلس، اليوم الاثنين، 5نوفمبر/تشرين الثاني، إن العاهل السعودي الملك سلمان أمر النائب العام "بالتحقيق في قضية خاشقجي بحسب القوانين المعمول بها وبتقديم الجناة للعدالة"، وذلك وفقا لقناة "العربية".

وأعلن النائب العام السعودي، الشهر الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.