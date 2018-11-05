الضباب الدخاني يطبق على العاصمة الهندية وارتفاع مستويات التلوث

تدهورت جودة الهواء بشدة، اليوم الاثنين، شمالي الهند الذي يطبق عليه الضباب بما في ذلك العاصمة نيودلهي بسبب الطقس السيئ وزيادة في انبعاث الدخان الناتج عن حرق المخلفات الزراعية في الحقول في أنحاء المنطقة.

ووصل مستوى جسيمات (بي.إم 2.5)، وهي جسيمات دقيقة يمكنها أن تصل لعمق الرئتين وتسبب مشاكل صحية كبيرة، إلى أعلى من 400 في معظم أنحاء العاصمة، وفي بعض الأماكن ارتفعت إلى أكثر من 600، وفقا لرويترز.

© REUTERS / Patrick T Fallon ضباب دخاني يؤدي لنقل آلاف للمستشفيات في باكستان

ويبلغ هذا المستوى تقريبا 24 ضعفا من المستوى الموصي به وهو 25 ميكروجراما لكل متر مكعب في المتوسط ​​خلال فترة 24 ساعة، والذي حددته منظمة الصحة العالمية التي قالت هذا العام إن الهند بها أكثر 14 مدينة تلوثا في العالم.

وصنفت نيودلهي على أنها سادس أكثر المدن تلوثا.

وبعد تحسن طفيف، أمس الأحد، نتيجة لزيادة سرعة الرياح، ساءت نوعية الهواء في وقت مبكر، اليوم الاثنين، ويتوقع خبراء الأرصاد تفاقم الأمر خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقالت أنوميتا رويتشودهوري، مديرة تنفيذية في مركز العلوم والبيئة وهو مؤسسة بحثية، أن "سرعة الرياح انخفضت إلى 15 كيلومترا في الساعة من 29، وهناك زيادة كبيرة في حرق مخلفات المحاصيل في البنغاب وهاريانا في الساعات القليلة الماضية"، وذلك في إشارة إلى ولايتين حيث يحرق المزارعون القش في حقولهم استعدادا للزراعات الشتوية.

وتحذر السلطات من أن حرق مخلفات المحاصيل سيصل إلى ذروته في الأيام القليلة المقبلة.

ويعزز من المخاوف أن الهنود سيحتفلون بمهرجان ديوالي الهندوسي، يوم الأربعاء، والذي يشهد إطلاق الألعاب النارية.