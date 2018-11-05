وزراء خارجية "الناتو" يعقدون اجتماعا يومي 4 و5 من الشهر المقبل

© Sputnik . Vladimir Rodionov روسيا تؤيد انضمام الصين والناتو إلى معاهدة التخلص من الصواريخ

أمستردام — سبوتنيك . وجاء في بيان صحفي، اليوم الاثنين، على الموقع الإلكتروني لحلف شمال الأطلسي، "سيعقد اجتماع في مقر حلف الناتو الجديد في بروكسل، على مستوى وزراء خارجية في يوم الثلاثاء 4 والأربعاء 5 كانون الأول/ديسمبر 2018."

وأضاف البيان:

سيقود الاجتماعات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ.

ومن المتوقع أن تركز الاجتماعات على تعزيز الأمن السيبراني، ومناقشة الزيادة في قيمة الانفاق الدفاعي للدول الأعضاء، ومن المحتمل أن يتطرق الحلفاء إلى الوضع في أفغانستان ومحادثات السلام مع طالبان، والتهديدات المستقبلية المحتملة. والعلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وموسكو، ومناقشة معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى والتي دعت بروكسل في وقت سابق إلى عقد مزيدا من المفاوضات بين الجانبين الروسي والأمريكي، على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته في الانسحاب من الاتفاق وتوجيه اتهامات لروسيا بخرق المعاهدة.

يذكر أن أخر اجتماع على مستوى وزراء الخارجية لحلف الناتو كان في يوم الجمعة الموافق 27 نيسان/إبريل 2018. وذلك للتحضير قمة الحلف في تموز/يوليو 2018. حيث تم التركيز على العلاقات الأوروبية مع روسيا، وناقش الوزراء الوضع في سوريا، والاتفاق النووي الإيراني، ووافق الحلفاء على الخطة التدريبية العسكرية لحلف شمال الأطلسي في العراق بقيادة كندا. حيث شاركت الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في الاجتماعات الأخيرة لمناقشة كيفية تعاون الناتو مع أوروبا بشكل أوثق لبناء الاستقرار والأمن في المنطقة.