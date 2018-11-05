فرنسا تصدر مذكرات توقيف بحق ثلاثة مسؤولين سوريين

قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، صباح اليوم الاثنين، إن محكمة فرنسية قامت منذ بضعة أيام بإصدار مذكرات توقيف دولية بحق ثلاث شخصيات سورية محسوبة على حكومة دمشق بتهمة التورط في تعذيب سجناء.

باريس — سبوتنيك. وقالت الصحيفة التي حصلت على معلومات حصرية بأن "السلطات الفرنسية قامت ولأول مرة منذ بدء الحرب في سوريا عام 2011 بإصدار مذكرات توقيف دولية بحق ثلاثة مسؤولين رفيعي المستوى في جهاز المخابرات السورية".

وتتابع الصحيفة قائلة بأن مذكرات التوقيف تم إصدارها من قبل قاضي تحقيق فرنسي وفقا لتعليمات النيابة العامة بتهمة "التورط بأعمال تعذيب، التورط بالإخفاء القسري، والتورط بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".

ونشرت الصحيفة على صفحتها صورة لمدير مكتب الأمن القومي في سوريا، علي مملوك، قائلة بأنه من بين الشخصيات الثلاث التي تم إصدار مذكرة التوقيف بحقها.

وقالت الصحيفة إن هذا القرار "الذي لا سابقة له في فرنسا" يأتي ضمن إطار التحقيق القضائي الذي تم فتحه شهر تشرين الأول/أكتوبر عام 2016 ضمن تحقيق حول التورط بأعمال تعذيب والتورط بالإخفاء القصري والتورط بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وحصلت الصحيفة على معلوماتها من مصادر قضائية عبر ملف الشاهد السوري "قيصر"، وهو الاسم الوهمي الذي أعطي لأحد مصوري الشرطة العسكرية السورية الذي فر من سوريا شهر تموز/يوليو عام 2013 قبل أن ينقل معه حوالي 50000 صورة تثبت قيام النظام السوري بعمليات قتل وتعذيب بحسب الصحيفة.