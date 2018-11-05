انتحار شرطي فرنسي في باحة مبني رئاسة الحكومة بباريس

© REUTERS / Brian Frank الشرطة الأمريكية ترجح انتحار سعوديتين عثر على جثتيهما في نيويورك

باريس- سبوتنيك . وبحسب إذاعة " فرانس أنفو " الفرنسية، نقلا عن بيان حكومي، "تم العثور صباح اليوم الاثنين على شرطي من الحرس الجمهوري جثة هامدة وسلاحه بجانبه في باحة مبنى رئاسة الحكومة".

على الفور فتحت شعبة التحقيقات العامة التابعة للشرطة الوطنية تحقيقا بالحادث. ووجه رئيس الوزراء إدوار فيليب الذي يقوم حاليا بزيارة لكاليدونيا الجديدة، تعازيه لعائلة الشرطي وأعلن تضامنه مع زملائه.

وتكاد تمثل عمليات انتحار عناصر الشرطة الفرنسية "ظاهرة" خاصة العام الماضي.

وكشفت قناة "فرنسا 24"، في نوفمبر/ تشرين الثاني2017، أن 46 شرطيا و16 دركيا فرنسيا أقدموا على الانتحار منذ بداية العام الجاري، ثمانية خلال الأسبوع الماضي فقط، من بينهم الرئيس السابق للفرقة الوطنية لمكافحة الشغب.

ومنذ الهجمات الدامية التي استهدفت باريس في الثالث عشر من نوفمبر 2015، سمحت السلطات لقوات الشرطة بأن يبقوا سلاحهم معهم خارج أوقات الخدمة.