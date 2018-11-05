الخارجية الإسرائيلية تعلق على احتمال شراء أسلحة جديدة

أكد مدير قسم "أوراسيا" في الخارجية الإسرائيلية ياكوف ليفيني، أن إسرائيل تعتزم القيام بكل ما في وسعها لحماية أراضيها ومجالها الجوي.

© AP Photo / Bullit Marquez توجيه عسكري من رئيس الفلبين بشراء أسلحة إسرائيل

القدس — سبوتنيك . وقال ليفني، خلال لقاء مع وفد من الإعلاميين الروس، اليوم الاثنين 5 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري، ردا على سؤال لوكالة "سبوتنيك": "حول إجراء إسرائيل مباحثات مع دولة ثالثة لشراء منظومات عسكرية جديدة كرد على تسليم روسيا منظمة " إس — 300 " الدفاعية إلى سوريا: "لا أريد أن أدخل في تفاصيل عسكرية، لكنني أعتقد أننا سنعمل كل ما بوسعنا لحماية إسرائيل عموما، بما في ذلك حماية مجالنا الجوي، إذا كان من صواريخ أو طائرات".

وأضاف ليفني: "تمكنا عبر السنوات الماضية من إيجاد منظومات مختلفة تسمح لنا بحماية إسرائيل بشكل فعال من ضربات عسكرية، سواء أكانت ضربات بعيدة أو قصيرة المدى، واصفا بعض هذه المنظومات بالفريدة من نوعها".

وأعلنت روسيا عن تزويد سوريا بمنظومة "إس-300" بهدف زيادة أمن العسكريين الروس بعد حادث سقوط الطائرة الروسية من طراز "إيل-20" يوم 17 سبتمبر / أيلول، فوق مياه المتوسط على بعد 35 كيلومترا من الساحل السوري قبالة قاعدة حميميم الجوية، وعلى متنها 15 عسكريا روسيا.

ويتخوف الجانب الإسرائيلي من أن منظومة "إس-300" المضادة للطائرات لن تحد فقط من حرية عمليات سلاح الجو الإسرائيلي في المجال الجوي للدول المجاورة، ولكن وأيضا ستسمح للسوريين بمراقبة كامل المجال الجوي الإسرائيلي تقريبا.