الخارجية الإسرائيلية تعلق على احتمال شراء أسلحة جديدة

وأضاف ليفني: "تمكنا عبر السنوات الماضية من إيجاد منظومات مختلفة تسمح لنا بحماية إسرائيل بشكل فعال من ضربات عسكرية، سواء أكانت ضربات بعيدة أو قصيرة المدى، واصفا بعض هذه المنظومات بالفريدة من نوعها".
وأعلنت روسيا عن تزويد سوريا بمنظومة "إس-300" بهدف زيادة أمن العسكريين الروس بعد حادث سقوط الطائرة الروسية من طراز "إيل-20" يوم 17 سبتمبر / أيلول، فوق مياه المتوسط على بعد 35 كيلومترا من الساحل السوري قبالة قاعدة حميميم الجوية، وعلى متنها 15 عسكريا روسيا.
ويتخوف الجانب الإسرائيلي من أن منظومة "إس-300" المضادة للطائرات لن تحد فقط من حرية عمليات سلاح الجو الإسرائيلي في المجال الجوي للدول المجاورة، ولكن وأيضا ستسمح للسوريين بمراقبة كامل المجال الجوي الإسرائيلي تقريبا.
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