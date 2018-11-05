بومبيو: من يخرق نظام العقوبات على إيران سيتعرض للمساءلة

© AP Photo / Petros Giannakouris بيان للاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا يأسف لعقوبات أمريكا على إيران

واشنطن- سبوتنيك . وقال بومبيو في مؤتمر صحفي من واشنطن، اليوم الاثنين:

"أعدكم أن القيام بأي تعاملات مالية مع إيران سيكون أصعب قرار تتخذه أي جهة".

وأضاف: "كل من سيخرق هذا النظام سيتعرض للمساءلة".

وتابع بومبيو أن الغرض من العقوبات، التي وصفها بأنها "الأقسى من نوعها"، هو "تغيير سلوك النظام الإيراني والوصول إلى اتفاق نووي جديد".

وكشف بومبيو عن إعفاء ثلاثة مشاريع للطاقة النووية المدنية في إيران من الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية، والتي دخلت حيز التنفيذ اليوم الاثنين.

وقال بومبيو إن:

"مفاعل بوشهر أحد المنشآت النووية الثلاث التي ستستثنى من العقوبات الأميركية على إيران"، مشيرا إلى أنه سيتم إصدار وثيقة في ذلك الشأن.

كما أعلن بومبيو أن بلاده استثنت مؤقتا ثماني دول من الحظر المفروض على التعامل مع إيران ضمن العقوبات الأمريكية المفروضة على الجمهورية الإسلامية بسبب برنامجها النووي.

وقال بومبيو: "لقد قررنا إصدار استثناءات مؤقتة للظروف الخاصة لعدد من الدول لضمان استمرار الإمداد الجيد لسوق النفط، وسنمنح تلك الإعفاءات للصين، والهند، وإيطاليا، واليونان، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايوان، وتركيا".