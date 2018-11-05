دون تسميتها.. اتهام إيراني للسعودية بتمويل جماعات عادت للعمل العسكري

وجهت إيران مجددا الاتهامات إلى السعودية بتمويل جماعات عمل عسكري مناوئة لطهران، مشيرة إلى أن تلك الجماعات كانت قد تركت العمل العسكري منذ سنوات طويلة.

© AFP 2018 / Alireza Mohammadi/ISNA السعودية ترفض "الاتهامات الباطلة" الإيرانية بدعم المملكة لهجوم الأهواز

وذكر وزير الأمن الإيراني، محمود علوي، أن جماعات مناوئة للجمهورية الإسلامية الإيرانية عادت للعمل العسكري بتمويل سعودي، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة أنباء " فارس ".

وقال علوي، في كلمة له اليوم الاثنين خلال الملتقى الوطني السابع للدفاع المدني المنعقد في طهران، إن جماعات مناوئة كانت قد تركت العمل العسكري منذ 20 عاما قد عادت للعمل العسكري بتمويل سعودي.

واعتبر وزير الأمن أن عداء الأعداء لإيران بسبب قدراتها الرادعة ونفوذها وإمكانياتها العلمية والنووية.

متسائلا: لماذا لا شغل للعدو بحقوق الإنسان في السعودية فيما ينتقدنا في هذا المجال رغم أننا نراعي حقوق الإنسان؟ إذن فإن هذا العداء ليس بسبب حقوق الإنسان وليس لتنفيذ حكم الإعدام لأن الإعدام بالطريقة التي تنفذ في السعودية لا ينفذ في إيران إطلاقا.

لافتا إلى أن "العدو يريد أن يسلب منا رصيدنا الدفاعي بحجة أن إيران أضحت تهديدا للسلام العالمي في حين أن إيران هي نفسها ضحية."

وفي تصريحات لمسؤولين إيرانيين كبار مؤخرا، قال المرشد الإيراني الأعلى، آية الله علي خامنئي، إن المهاجمين الذين قتلوا 25 شخصا في عرض عسكري في الأهواز تلقوا رواتبهم من السعودية والإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أن إيران "ستعاقب بشدة" من يقفون وراء الهجوم.

وكانت إيران قد أعلنت، يوم 24 سبتمبر/ أيلول الماضي، يوما للحداد على ضحايا الهجوم على العرض العسكري بالأهواز جنوب غربي إيران، والذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

واتهم مسؤولون إيرانيون الولايات المتحدة والموساد الإسرائيلي بالوقوف وراء الهجوم، كما اتهموا دولا خليجية بتمويل وتدريب المهاجمين.