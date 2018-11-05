نتنياهو يعول على مناقشة الموضوع الإيراني خلال لقائه مع بوتين

© Sputnik . Alexander Tarasenkov إسرائيل: التواصل مع العسكريين الروس مستمر بعد حادث إسقاط الطائرة الروسية

"بالطبع، الموضوع الإيراني في غاية الأهمية، ونحن نرى الدور السلبي الذي تلعبه إيران وأنها تحاول تشكيل قوات تعتزم العمل ضد إسرائيل في الدول المجاورة".

وتابع: "سبق أن تحدثنا حول أننا لن نسمح لإيران بتشكيل قواعد جديدة في المنطقة بشكل عام وفي سوريا بشكل خاص".

وفي إجابة عن سؤال حول اذا كان من المخطط مناقشة الموضوع الإيراني خلال لقاء الزعيمين، قال ليفني: "بالطبع، الموضوع الإيراني سيكون موجودا".

وكان نائب مدير قسم أوراسيا في وزارة الخارجية الإسرائيلية، أليكس بن تسفي، قد صرح بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يتطلع لعقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر.