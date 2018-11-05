نتنياهو يبحث الوضع في سوريا مع المبعوث الأمريكي جيمس جيفري

بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، التطورات في سوريا ووجود القوات الإيرانية على أراضيها.

القدس- سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن ديوان نتنياهو، مساء اليوم الاثنين 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري: "استقبل نتنياهو، جيمس جيفري، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، في القدس، وبحث معه التطورات في سوريا والجهود المبذولة لصد العدوان الإيراني".

© AP Photo / Tsafrir Abayov إسرائيل تتهم سوريا وإيران بالوقوف وراء إطلاق الصورايخ من غزة

وأضاف البيان: "أثنى رئيس الوزراء الإسرائيلي على الجهود، التي يبذلها جيفري، وهنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على دخول العقوبات ضد إيران حيز التنفيذ".

واعتبر نتنياهو، في كلمة خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، أن إيران هي أكبر تهديد لإسرائيل، والشرق الأوسط، وعلى سلام العالم".

وسبق لنتنياهو أن وجه الشكر إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قراره، وقال في بيان له: "أدعو منذ سنوات إلى استئناف العقوبات بأكملها ضد النظام الإرهابي الإيراني القاتل، الذي يهدد العالم أجمع".

وأضاف نتنياهو: "تأثير العقوبات الأولية بات ملموسا حيث الريال يتراجع والاقتصاد الإيراني يتراجع ونرى النتائج على الأرض".

وتابع: "شكرا لك أيها الرئيس ترامب على هذه الخطوة التاريخية. العقوبات وصلت حقا"

وفي شهر يوليو/ تموز الماضي، قال نتنياهو: "إسرائيل لا تعارض بقاء الرئيس السوري بشار الأسد في سوريا، لكنها ستعمل على حماية حدودها من الخطر الإيراني".

وكانت إسرائيل وروسيا، توصلتا لاتفاق في السابق على إبعاد القوات الإيرانية وقوات "حزب الله" اللبناني من جنوب غرب سوريا، وعدم تواجدها بالقرب من خط وقف إطلاق النار عند هضبة الجولان السوري المحتل.

وطالبت إسرائيل بعودة قوات حفظ السلام الدولي "الأوندوف" إلى مواقعها وعملها عند الجولان.