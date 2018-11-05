برلمانية إسرائيلية: إسرائيل لم تنفذ غارات في سوريا منذ حصولها على "إس - 300"

صرحت عضو لجنة السياسة الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي، كسينيا سفيتلوفا، أن المقاتلات الإسرائيلية لم تقم بطلعات قتالية باتجاه سوريا منذ تسلم دمشق منظومة الدفاع الصاروخي "إس-300".

القدس — سبوتنيك. وقالت سفيتلوفا للصحفيين اليوم الاثنين 5 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري: "منذ أن تسلمت سوريا منظومة "إس-300"، لم تقم الطائرات الإسرائيلية بأية طلعات"، مضيفة: "إس-300، غيرت التوازن في المنطقة".

وأضافت سفيتلوفا: "روسيا تتواجد في سوريا، وهذا واقع، ولا بد من العمل بشكل مشترك".

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنه أبلغ نائب رئيس الوزراء الروسي، ماكسيم أكيموف، أن إسرائيل ستواصل ضرب الأهداف المعادية في سوريا.

وشنت الطائرات الإسرائيلية مئات الغارات في سوريا ضد ما تقول إنه أهداف لإيران و"حزب الله" اللبناني في السابق.

ويمكن لمنظومة صواريخ "إس-300" المضادة للطيران أن تغطي دائرة يتراوح نصف قطرها بين 150 و250 كيلومترا حسب نوع الصاروخ، حسبما ذكر مدير عام سابق لمكتب التصميم الأساسي التابع لشركة "ألماز-أنتي" الروسية التي تنتج وسائط الدفاع الجوي.