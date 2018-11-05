رئيس البنك المركزي الإيراني: لدينا إجراءات من أجل تجاوز العقوبات الأمريكية

قال رئيس البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، إن بلاده لديها إجراءات من أجل تجاوز العقوبات الأمريكية المعاد فرضها.

طهران — سبوتنيك. وأضاف، في تصريحات على الموقع الرسمي للبنك المركزي اليوم الاثنين 5 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري: "المفاوضات جارية مع عدة دول تجارية من أجل هذا الهدف".

© AP Photo / Richard Drew إيران تدعو المجتمع الدولي إلى إدانة العقوبات الأمريكية ضدها

وتابع همتي: "العقوبات الأمريكية على إيران تعتبر غير قانونية وتتعارض مع المبادئ المعروفة في ميثاق الأمم المتحدة".

وأوضح: "المفاوضات مع الدول التجارية على جدول أعمال البنك المركزي"، مضيفا: "إيران لديها بدائل تحل محل نظام سويفت للتراسل المالي، ولدينا إجراءات من أجل تجاوز العقوبات الأمريكية المعاد فرضها".

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، اعتبارا من يوم 7 أغسطس/ آب 2018، التي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا).

وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاقية في مايو / أيار الماضي.

ودخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية ضد طهران حيز التنفيذ، اليوم الاثنين، وتستهدف قطاعين حيويين بالنسبة لطهران هما النفط والبنوك، إضافة إلى 700 من الشخصيات والكيانات.

وتهدف الإدارة الأمريكية للوصول بصادرات النفط الإيراني إلى المستوى صفر.

وأعلن ترامب، في تصريح سابق، أن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران ستستمر إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق جديد يناسب واشنطن، بيد أن وزارة الخزانة الأمريكية أوضحت أن العقوبات لن تفرض على أي جهة مرتبطة بمشروع لمعالجة الغاز الطبيعي، وبناء واستخدام أنابيب نقل الغاز الطبيعي من أذربيجان إلى تركيا وأوروبا، وكذلك المشاريع التي توفر لتركيا ودول أوروبا أمن الطاقة واستقلالا عن حكومة روسيا الاتحادية وحكومة إيران.