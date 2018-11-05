ترامب غير متأكد من لقائه مع بوتين في باريس

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أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أنه غير متأكد من أنه سيجتمع مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال زيارته للعاصمة الفرنسية باريس هذا الشهر، ولكنه سيجتمع معه في مجموعة دول الـ 20، والمقامة في 30 نوفمبر/تشرين الثاني في الأرجنتين.

وقال ترامب للصحفيين في قاعدة أندروز المشتركة: "سنجتمع في قمة الـ 20 وربما سنعقد اجتماعات بعد ذلك"، وتابع: "لست متأكدا من أنه سيكون لدينا اجتماع في باريس، ربما لا"، وفقا لرويترز.