لافروف: نأسف على عدم تأييد الغرب فكرة تشكيل جبهة دولية ضد الإرهاب

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا تأسف على عدم قيام الشركاء الغربيين بتأييد فكرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول إنشاء جبهة واسعة ضد الإرهاب تحت رعاية الأمم المتحدة.

© Sputnik . Sergei Mamontov لافروف: إسرائيل عرضت حياة العسكريين الروس في "تدمر" للخطر

موسكو — سبوتنيك . وقال لافروف في مقابلة مع صحيفة "الباييس" الإسبانية اليوم الاثنين: "تقدم الرئيس فلاديمير بوتين بمبادرة تشكيل جبهة واسعة ضد الإرهاب تحت رعاية الأمم المتحدة، في سبتمبر العام 2015، وللأسف لم تحظى بتأييد الشركاء الغربيين".

وتابع وزير الخارجية الروسي: "ذلك يدعو للأسف، لأن الإرهابيين يهددون جميع أعضاء المجتمع الدولي دون استثناء".

وقال الرئيس الروسي، سبتمبر/ أيلول، إن روسيا تدعو إلى بدء تشكيل جبهة واسعة لمحاربة الإرهاب، ليس بالكلام بل بالفعل، وذلك على أساس القانون الدولي ومع الدور المركزي للأمم المتحدة.

وكتب بوتين في مقال، نشرته في حينها، وسائل الإعلام الرائدة في دول "بريكس" قبيل قمة المنظمة في الصين، أن مكافحة الإرهاب في سوريا وغيرها من البلدان والمناطق، يجب أن تستمر.