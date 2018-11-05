موسكو مستعدة لرفع العقوبات عن أوروبا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إنه يعول على أن تقوم النخبة الأمريكية بحل مشاكلها وأن تتوقف صراعاتهم عن تسميم العلاقات بين واشنطن وموسكو.

موسكو — سبوتنيك. وأضاف، في مقابلة مع صحيفة "الباييس" الإسبانية اليوم الاثنين 5 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري: "سيسمح ذلك باستئناف التعاون وتحسين الوضع الدولي".

وقال لافروف: "الولايات المتحدة تمر الآن بمرحلة صعبة من التطور الداخلي، وهذا يعوق التفاعل الطبيعي. إنهم يستخدمون "الورقة الروسية" بنشاط في خلافاتهم السياسية، ويعملون على إثارة كراهية الروس"، مضيفا: "أود أن آمل أن تقوم النخبة الأمريكية بحل خلافاتها وأن تتوقف صراعاتهم عن تسميم العلاقات الروسية-الأمريكية، مما يسمح باستئناف التعاون الشامل، وبشكل عام، سيساهم في تحسين الوضع الدولي".

وعن العقوبات المتبادلة بين روسيا والاتحاد الأوروبي قال لافروف: "روسيا مستعدة لرفع العقوبات الردية عن الاتحاد الأوروبي، الذي يجب أن يقوم بالخطوة الأولى، وتحدثنا مرارا حول الاستعداد لإلغاء التدابير الردية، لكن على الاتحاد الأوروبي القيام بالخطوة الأولى في هذا الاتجاه، إذ هو الذي حرك دوامة العقوبات، ونعول على أن ينتصر الفكر السليم في نهاية المطاف، لأن العقوبات ليست في مصلحة روسيا أو الاتحاد الأوروبي".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قد أشار خلال مناقشات أسبوع الطاقة الروسي أوائل شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى أن الانتخابات في الولايات المتحدة يجب ألا تؤثر سلبا على العلاقات بين موسكو وواشنطن والوضع في العالم، مضيفا أن الخلافات السياسية الداخلية للولايات المتحدة نفسها يجب آلا تسمم العلاقات الروسية-الأمريكية ولا تؤثر سلبا على الوضع في العالم.

كما أعلن رئيس غرفة التجارة الأوروبية، كريستوف ليتل، في 30 أكتوبر الماضي، أن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا وإجراءات موسكو الجوابية، تلحق ضررا كبيرا بالجانبين.