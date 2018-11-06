أمريكا والصين تعقدان حوارا دبلوماسيا وأمنيا الجمعة

وأضافت في بيان صدر الاثنين أن الاجتماع سيشارك فيه من الجانب الأمريكي وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الدفاع جيم ماتيس ومن الجانب الصيني يانغ جيتشي عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ووزير الدفاع وي فنغ خه، بحسب رويترز.
وكان من المقرر أن يعقد ماتيس محادثات مع نظيره الصيني في أكتوبر تشرين الأول لكن تلك الخطط تعثرت بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على جيش التحرير الشعبي الصيني لشرائه أسلحة من روسيا.
والتقى ماتيس مع نظيره الصيني في سنغافورة في 18 أكتوبر تشرين الأول وأبلغة بأنه يتعين على الدولتين تعزيز العلاقات عالية المستوى للحد من خطر نشوب صراع.
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