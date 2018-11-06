أمريكا والصين تعقدان حوارا دبلوماسيا وأمنيا الجمعة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة والصين ستعقدان حوارا دبلوماسيا وأمنيا على مستوى رفيع في واشنطن يوم الجمعة.

وأضافت في بيان صدر الاثنين أن الاجتماع سيشارك فيه من الجانب الأمريكي وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الدفاع جيم ماتيس ومن الجانب الصيني يانغ جيتشي عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ووزير الدفاع وي فنغ خه، بحسب رويترز.

© AP Photo / Andy Wong الصين تتخذ إجراء بنكيا وسط مخاوف من "الحرب التجارية"

وقالت الصين الشهر الماضي إن الجانبين اتفقا في البداية "من حيث المبدأ" على عقد جولة ثانية من المحادثات الدبلوماسية والأمنية في أكتوبر تشرين الأول لكنها تأجلت بناء على طلب واشنطن وسط تزايد التوترات بشأن التجارة وتايوان وبحر الصين الجنوبي.

وكان من المقرر أن يعقد ماتيس محادثات مع نظيره الصيني في أكتوبر تشرين الأول لكن تلك الخطط تعثرت بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على جيش التحرير الشعبي الصيني لشرائه أسلحة من روسيا.

والتقى ماتيس مع نظيره الصيني في سنغافورة في 18 أكتوبر تشرين الأول وأبلغة بأنه يتعين على الدولتين تعزيز العلاقات عالية المستوى للحد من خطر نشوب صراع.