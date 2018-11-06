أنقرة: عزل إيران ومعاقبة الشعب الإيراني أمر خطير وغير عادل

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء 6 نوفمبر/تشرين الثاني، إن عزل إيران أمر خطير.

وأشار وزير الخارجية التركي، في حديثه للصحفيين خلال زيارته إلى اليابان والتي نقلتها وكالة أنباء "الأناضول" التركية إلى أن معاقبة الشعب الإيراني أمر "غير عادل".

© AP Photo / Richard Drew إيران تدعو المجتمع الدولي إلى إدانة العقوبات الأمريكية ضدها

وتابع: "التدابير الأحادية الجانب، التي تتخذها أمريكا تؤثر على العالم برمته بما فيه تركيا".

ودخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية ضد طهران حيز التنفيذ، أمس الاثنين، وتستهدف قطاعين حيويين بالنسبة لطهران هما النفط والبنوك، إضافة إلى 700 من الشخصيات والكيانات.

وأعلن ترامب، في تصريح سابق، أن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران ستستمر إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق جديد يناسب واشنطن، بيد أن وزارة الخزانة الأمريكية أوضحت أن العقوبات لن تفرض على أي جهة مرتبطة بمشروع لمعالجة الغاز الطبيعي، وبناء واستخدام أنابيب نقل الغاز الطبيعي من أذربيجان إلى تركيا وأوروبا، وكذلك المشاريع التي توفر لتركيا ودول أوروبا أمن الطاقة واستقلالا عن حكومة روسيا الاتحادية وحكومة إيران.

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، اعتبارا من يوم 7 أغسطس/ آب 2018، التي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا).

وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاقية في مايو / أيار الماضي.

ومن جانبه، دعا مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة غلام علي خوشرو، المجتمع الدولي إلى إدانة العقوبات الأمريكية ضد بلاده، آملا في رد جماعي على تلك العقوبات، التي دخلت الحزمة الثانية منها حيز التنفيذ.