ماكرون يقترح تشكيل جيش أوروبي

اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، خلق جيش أوروبي يستطيع الدفاع عن أوروبا في وجه التهديدات.

باريس-سبوتنيك. وقال ماكرون خلال مقابلة أجرتها معه إذاعة "أوروبا 1" الفرنسية، مساء يوم أمس الاثنين، وتم نشرها صباح اليوم الثلاثاء، قال: "لا يمكن لأوروبا أن تدافع عن نفسها من دون جيش حقيقي يحميها".

Macron calls for 'real European army' to defend against Russia and UShttps://t.co/RMtXkS7IV4



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وأضاف، في ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى:"لا يمكننا حماية الأوروبيين إذا لم نقرر خلق جيش أوروبي حقيقي؛ في وجه روسيا التي تمتلك حدودا معنا والتي أظهرت بأنها قد تكون تهديدا لنا، يجب أن تكون أوروبا قادرة على الدفاع عن نفسها لوحدها بطريقة سيادية من دون أن تكون مرتبطة بالولايات المتحدة فقط".