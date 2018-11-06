أردوغان: العقوبات المفروضة على إيران خاطئة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء، أن بلاده لن تلتزم بالعقوبات الأمريكية الاقتصادية على إيران، والتي تم تفعيلها أمس الاثنين، مشيرا إلى أنها خاطئة وتهدد بتدمير التوازن العالمي.

أنطاكيا — سبوتنيك. وقال أردوغان للصحافيين بعد لقائه مع كتلة حزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة: "لن نلتزم بالعقوبات الأمريكية على إيران لأنها خاطئة".

© AP Photo / Richard Drew إيران تدعو المجتمع الدولي إلى إدانة العقوبات الأمريكية ضدها

وتابع، "العقوبات الأمريكية على إيران تهدف إلى الإخلال بالتوازن في العالم، ولا نريد العيش في عالم إمبريالي".

وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قال اليوم الثلاثاء 6 نوفمبر/تشرين الثاني، إن عزل إيران أمر خطير.

وأشار وزير الخارجية التركي، في حديثه للصحفيين خلال زيارته إلى اليابان والتي نقلتها وكالة أنباء "الأناضول" التركية إلى أن معاقبة الشعب الإيراني أمر "غير عادل".

وتابع: "التدابير الأحادية الجانب، التي تتخذها أمريكا تؤثر على العالم برمته بما فيه تركيا".

ودخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية ضد طهران حيز التنفيذ، أمس الاثنين، وتستهدف قطاعين حيويين بالنسبة لطهران هما النفط والبنوك، إضافة إلى 700 من الشخصيات والكيانات.

وأعلن ترامب، في تصريح سابق، أن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران ستستمر إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق جديد يناسب واشنطن، بيد أن وزارة الخزانة الأمريكية أوضحت أن العقوبات لن تفرض على أي جهة مرتبطة بمشروع لمعالجة الغاز الطبيعي، وبناء واستخدام أنابيب نقل الغاز الطبيعي من أذربيجان إلى تركيا وأوروبا، وكذلك المشاريع التي توفر لتركيا ودول أوروبا أمن الطاقة واستقلالا عن حكومة روسيا الاتحادية وحكومة إيران.