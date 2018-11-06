تعرف على الرجل الأكثر إثارة لعام 2018

تم اختيار الممثل البريطاني ونجم مسلسل "لوثر"، إدريس إلبا، الرجل الأكثر جاذبية عام 2018.

وأخبر الممثل مجلة "بيبول" عن مشاعره عند رؤية صورته على غلاف المجلة، وقال: "عندما رأيتها، فكرت، هيا، لا يمكن أن يكون هذا، هل هو صحيح بالفعل؟".

And there you have it #IdrisElba is the hottest man alive. pic.twitter.com/wFjyqJZ01m — kuki•eFfect (@kukemimal) November 6, 2018

ووفقا لإلبا البالغ من العمر 46 عاما، كان اللقب مفاجأة سارة قد رفعت من وثوقه من نفسه.

واعترف الممثل: "نظرت إلى المرآة على نفسي وفكرت: نعم، أنت تبدو جميلا اليوم".

ومن أعمال الممثل: بعد 28 أسبوعا، ورجل عصابة أمريكي، واللصوص، وثور، وبروميثيوس، وحافة الهادي، ومانديلا: طريق طويل إلى الحرية.

وكان الرجل الأكثر إثارة، في عام 2017، وفقا للمجلة، المغني الأمريكي بليك شيلتون.