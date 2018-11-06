فتح صناديق الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي

فتحت، اليوم الثلاثاء 6 نوفمبر/تشرين الثاني، صناديق الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في الولايات الشرقية.

وتوجه الناخبون في لونغ آيلاند، إلى صناديق الاقتراع، للتصويت على انتخابات التجديد النصفي بالكونغرس الأمريكي في واحدة من أقوى السباقات الانتخابية خلال السنوات العشر الماضية.

© REUTERS / Jonathan Ernst خبير: ترامب أراد دعم "الجمهوريين" ليلة الانتخابات فأثار استياء الأمريكيين

ومن المتوقع أن يدلي ما يصل إلى 105 مليون شخص بأصواتهم في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وسيصوت الناخبون في لونغ آيلاند على اختيار الحاكم والنائب العام للولاية وأعضاء الكونغرس وأعضاء المجلس التشريعي للولاية، وفقا لما نشره موقع "لونغ آيلاند نيوز" الأمريكي.

وشهدت الحملات الانتخابية مشاركة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لدعم الحزب الجمهوري، فيما دعم الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما الحزب الديمقراطي.

وأدلى ترامب بعدد من الأحاديث لوسائل الإعلام وشارك في تجمعات انتخابية في أوهايو وانديانا وميزوري عشية الانتخابات التي ستحدد ما إذا كان حزبه الجمهوري سيحتفظ بالسيطرة على الكونغرس.

It's Election Day!! Do you plan on voting?? ✔️https://t.co/rj7zUEDxs0 — News12LI (@News12LI) November 6, 2018

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