انتخابات التجديد النصفي... فرصة الأمريكيين الذهبية لتغيير أداء الرئيس

تشهد الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، انتخابات التجديد النصفي التي تحمل أهمية خاصة. إذ يختار الناخبون الآلاف من المسؤولين الحكوميين وأعضاء الكونغرس وصولا إلى أعضاء مجلس إدارة الهيئات المدرسية وأعضاء المجالس البلدية ومحافظي المدن.

تختلف الانتخابات الأمريكية عن تلك الموجودة في العديد من الديمقراطيات الأخرى، وغالبا ما تكون قواعدها وعاداتها محيرة، بحسب ما وصفتها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

ما هي انتخابات التجديد النصفي؟

انتخابات التجديد النصفي هي بالضبط ما يوحي به اسمها: الانتخابات التي تجري في منتصف فترة ولاية الرئيس البالغة أربع سنوات. وتشمل مجموعة كبيرة من المنافسات، على مقاعد الكونغرس وصولا إلى انتخابات البلدية الصغيرة وانتخابات عمد المدن.

تعتبر انتخابات الكونغرس في الولايات المتحدة، التي تجرى كل عامين، هي أهم المنافسات الانتخابية. في مجلس النواب، المقاعد الـ435 يتم التنافس عليها في كل مرة. في مجلس الشيوخ، تختلف فترات ولاية نواب المجلس التي تستمر ست سنوات بحيث يتم انتخاب ثلثهم تقريبا في كل مرة.

278 women won major party nominations this year in the U.S. House, Senate and gubernatorial races, setting the stage for a potential dramatic shift in the gender balance of national politics. https://t.co/bhVt3oGNzn pic.twitter.com/IwHMaGeKbf — ABC News (@ABC) November 6, 2018

​هذا العام، 35 من أصل 100 مقعد في مجلس الشيوخ تتم المنافسة عليهم. ويتم تحديد جميع المواعيد الانتخابية من قبل الدستور الأمريكي.

وتأتي أهمية انتخابات التجديد النصفي من كونها توفر للناخبين فرصة كبيرة، في الفترة ما بين الانتخابات الرئاسية، من أجل التأثير على أداء الرئيس وتحويل ميزان القوة إذا كانوا غير راضين.

هناك أيضا الآلاف من المنافسات الأخرى التي تجري في جميع أنحاء البلاد. ستجري أغلبية الولايات الأمريكية، 36 ولاية، انتخابات للحاكم هذا العام، والغالبية العظمى من الهيئات التشريعية في الولايات تجري انتخابات أيضا.

في العديد من الولايات، سيختار الناخبون أيضا القضاة والعمد ورؤساء البلديات وعدد من المسؤولين المحليين الآخرين. وتخضع كل هذه الانتخابات لقوانين الولايات والقوانين المحلية، وليس للدستور الأمريكي.

وغالبا ما تمر انتخابات الولايات والانتخابات المحلية دون ملاحظة، حتى داخل الولايات المتحدة نفسها. لكن المحافظين والمشرعين في الولاية يتمتعون بقوة كبيرة، وكذلك عمد المدن الكبرى. ويمكن أن تختلف القوانين التي ينشئونها لسكانها بشكل كبير من مكان لآخر، وفي بعض الأحيان تكون بمثابة حالات اختبار لسياسات مختلفة.

These 18 midterm races could reshape Washington and the country: https://t.co/TCw4PG8C4q pic.twitter.com/Kd5pW3m8yv — ABC News (@ABC) November 6, 2018

​ولعل الأمر الأكثر أهمية هو أن معظم الولايات وضعت المجالس التشريعية المسؤولة عن إعادة رسم حدود دوائر الكونغرس في الولاية. ستحدد انتخابات هذا العام الحزب الذي يسيطر على العديد من تلك الهيئات التشريعية، والحكام الذين يمكنهم الموافقة عليها أو نقضها، عندما تحل الانتخابات القادمة في عام 2020. في كل مستوى من مستويات الحكومة الأمريكية، يمكن أن تستمر آثار الانتخابات النصفية لسنوات.

كيف ستؤثر نتائج انتخابات التجديد النصفي على ترامب؟

يتعلق الأمر، هذا العام بشكل أساسي، حول العزل. لكن في الوقت الذي يعد فيه ترهيب ترامب صرخة عالية بالنسبة لأشد منتقديه، ووفقا لاستطلاعات الرأي، فإنه يتمتع بشعبية هائلة بشكل عام، ومن غير المحتمل أن يحدث ذلك.

الإقالة هي في الواقع عملية من خطوتين، منصوص عليها في دستور الولايات المتحدة. أولا، ينظر مجلس النواب في الاتهامات الموجهة للرئيس. إذا صوتوا لصالح العزل (يتطلب الأمر مجرد أغلبية بسيطة)، فهذا يعني أن الرئيس قد اتهم رسميا. ولإخراجه فعليا من منصبه، يجب على مجلس الشيوخ التصويت على إدانته بهذه الاتهامات، التي تتطلب أغلبية الثلثين. يمكن عزل الرؤساء دون أن يتم طردهم من البيت الأبيض، كما حدث لبيل كلينتون عام 1998.

​كل هذا لن يكون ممكنا إلا إذا سيطر الديمقراطيون على مجلسي الكونغرس، وهو أمر مستبعد. حتى لو فاز الديمقراطيون، فإن قادتهم غير متحمسين فيما يتعلق بالعزل. وقالت نانسي بيلوسي، زعيمة الديموقراطيين في مجلس النواب، إن إقالة ترامب "ليست أولوية"، وذلك بحسب ما نقلت "واشنطن بوست".

ولكن ما يمكن أن يفعله الديمقراطيون هو إطلاق تحقيقات أكثر جدية في سلوك ترامب بشأن روسيا، أو معاملاته التجارية، أو أي مسألة أخرى يعتقدون أن الجمهوريين قللوا من شأنها.

وقد يؤدي ذلك إلى ظهور أدلة جديدة مدمرة، أو قد يسيطر ببساطة على الأخبار حيث يستعد ترامب لحملته لإعادة انتخابه. ولكن إذا كان مجلس النواب ديموقراطي ومجلس الشيوخ جمهوري ويتحدى كل منهما الآخر، فمن الصعب رؤية أي تشريع رئيسي يتم تمريره.