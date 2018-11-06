شاهد اقتراب خطير بين سفينتين حربيتين أمريكية وصينية (فيديو)

انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر اقتراب خطير بين سفينتين حربيتين تابعتين للأسطول الصيني والأمريكي في بحر الصين الجنوبي.

ووفقا لصحيفة "South China Moring Post" فإن الحادث وقع في 30 أيلول/ سبتمبر، وأن المدمرة الصينية "052C" اقتربت من المدمرة الأمريكية "USS Decatur" على مسافة أقل من أربعين مترا، وحينها لم تكن المدمرة الصينية مزودة بالأسلحة.

واعتبر طاقم المدمرة الصينية أن مسار نظيرتها الأمريكية خطر للغاية، وقاموا بتحذير الأمريكيين من العواقب إذا لم تغير السفينة اتجاهها. بينما قام طاقم المدمرة الأمريكية بالتواصل مع السفينة الصينية وأكد أنهم يقعون في مياه بحر الصين الجنوبي للأغراض السلمية.

ووصف ممثل الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ، نيث كريستنسن، تصرفات الجانب الصيني بأنها "خطيرة وغير مهنية".

وقالت وزارة الدفاع الصينية إن بكين تحترم مبادئ الملاحة الحرة في بحر الصين الجنوبي، لكنها تعارض بشدة محاولات دول أخرى تهديد أمن وسيادة البلاد.