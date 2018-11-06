هدية من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى متابعيه

أهدى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، متابعيه، على وسائل التواصل الاجتماعي، أغنية عربية.

قال أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء: "في هذا الجو الماطر، أهديكم أغنية رجعت الشتوية للسيدة فيروز".

وأضاف أدرعي في تغريدة له على حسابه الشخصي على "تويتر"، أنه يمكن لمتابعيه التواصل عبر حسابيه، على "فيسبوك" و"انستغرام".

في هذا الجو الماطر أهديكم أغنية رجعت الشتوية للست فيروز، وأدعو برحابة صدر كلّ من لم يتابعي بعد على صفحتي في الإنستغرام أن يفعل ذلك لتلقّي كلّ جديد عن طريق الرابط المُرفَق.https://t.co/lGWsMZUyBYhttps://t.co/aeZwirPkxn — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 6, 2018

​يشار إلى أن الفنان اللبناني، زياد الرحباني، قد كشف عن أغنية جديدة لوالدته السيدة فيروز، وذلك مع الإعلامية اللبنانية، ديما صادق.

وقال زياد الرحباني لقناة "إل بي سي" اللبنانية، شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إن الأغنية اسمها "خلص"، وتم تسجيلها دون طرحها في الأسواق.