وكالة الفضاء الروسية تؤكد حدوث خلل في أحد حواسيب محطة الفضاء الدولية

أكدت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس)، حدوث خلل فني في أحد الحواسيب على متن محطة الفضاء الدولية، مشيرة إلى أنه من المقرر إعادة تشغيله، يوم الخميس المقبل.

© Sputnik . Роман Соколов وكالة الفضاء الروسية تعلن انفصال مركبة الشحن "بروغرس" عن محطة الفضاء الدولية

موسكو — سبوتنيك . وقال موقع "روسكوسموس" اليوم الثلاثاء: "توقف الاستعداد البرمجي لأحد الحواسيب الثلاثة على متن المحطة، أي حدث خلل في عمل البرنامج، من أجل استعادة قدرة الحاسوب على العمل لا بد من إعادة تشغليه".

وأشار البيان: "سيتم إعادة تشغيل الحاسوب يوم 8 نوفمبر/ تشرين الثاني، من أجل التأكد من سلامة الالتحام مع سفية الفضاء "بروغرس" المقرر في هذا الشهر".

وفي نفس الوقت أكدت "روسكوسموس": "هذا لا يؤثر على عمل المحطة حيث يمكن للمحطة أن تواصل التحليق خلال فترة زمنية لا نهاية لها مع جهازي كمبيوتر فقط".

وكانت وسائل الإعلام قد نقلت عن مصادر غير رسمية، حدوث خلل في أحد حواسيب وكالة الفضاء الدولية.