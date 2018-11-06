ريابكوف يبحث مع السفير الإيراني انسحاب واشنطن من "الصفقة النووية"

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "التقى نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف يوم 6 نوفمبر مع سفير جمهورية إيران الإسلامية، مهدي سنائي".
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي، عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه بين "السداسية الدولية" كرعاة دوليين (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) وإيران عام 2015. كما أعلن ترامب استئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة.
وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أكد أن إيران مستعدة للاستمرار بالاتفاق الدولي حول برنامجها النووي، فيما أكدت رئيسة وزراء بريطانية، تيريزا ماي، أن الاتحاد الأوروبي سيناقش مقترحات للحفاظ على هذا الاتفاق.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)