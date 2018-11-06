ريابكوف يبحث مع السفير الإيراني انسحاب واشنطن من "الصفقة النووية"

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن السفير الإيراني لدى روسيا، مهدي سنائي، ناقش مع نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، الوضع حول "خطة العمل المشتركة الشاملة" بشأن النووي الإيراني في ضوء العقوبات المفروضة ضد إيران.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "التقى نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف يوم 6 نوفمبر مع سفير جمهورية إيران الإسلامية، مهدي سنائي".

© AP Photo / Iranian Presidency Office خبير: هكذا تدير إيران أزمة انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي

وأضاف البيان "وجرى تبادل الآراء حول عدد من المسائل الملحة للأجندة الدولية، بما في ذلك الوضع القائم حول خطة العمل المشتركة الشاملة بشأن البرنامج النووي الإيراني في ضوء فرض واشنطن لحزمة عقوبات ضد إيران".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي، عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه بين "السداسية الدولية" كرعاة دوليين (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) وإيران عام 2015. كما أعلن ترامب استئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة.

وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أكد أن إيران مستعدة للاستمرار بالاتفاق الدولي حول برنامجها النووي، فيما أكدت رئيسة وزراء بريطانية، تيريزا ماي، أن الاتحاد الأوروبي سيناقش مقترحات للحفاظ على هذا الاتفاق.