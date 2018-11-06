اليونسكو تنشئ قاعدة بيانات لحالات قتل الصحفيين

أعلنت منظمة اليونسكو، اليوم الثلاثاء، أنها أنشأت "مرصدا" لعمليات قتل الصحفيين، لرصد التدابير المتخذة لمقاضاة مرتكبي الجرائم ضد العاملين في وسائل الإعلام.

باريس — سبوتنيك. وجاء في بيان المنظمة: "يوفر المرصد قاعدة بيانات على الإنترنت تتضمن معلومات عن حالة التحقيقات القضائية في كل جريمة قتل صحفي أو إعلامي مسجل لدى اليونسكو منذ عام 1993".

© Sputnik . WAFA ARFAOUI نقيب الصحفيين التونسيين يتهم "النهضة" بالوقوف وراء حملات لاغتياله

ويشير البيان إلى أن قاعدة البيانات ستسمح للصحفيين والباحثين وممثلي المجتمع المدني بالحصول على معلومات حول الصحفيين المقتولين.

ووفقا لتقرير صادر عن المدير العام لليونسكو عن سلامة الصحفيين وخطر الإفلات من العقاب في عام 2018، فإن العالم يشهد عملية قتل صحفي أو أحد العاملين في الإعلام كل أربعة أيام. وتشير إحصائيات اليونسكو الأخيرة إلى أن المجرمين يفلتون من العقاب في 89 % من الحالات.

ووفقا لبيانات "المرصد"، الذي تم إنشاؤه مؤخرا، تم ارتكاب ما يقرب من 1300 جريمة قتل منذ عام 1993، من بينها أكثر من 80 جريمة قتل منذ بداية العام الجاري.