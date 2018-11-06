ماس: انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى أمر مثير للقلق

أعرب وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، عن قلقه إزاء التصريحات الأمريكية حول الانسحاب من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى.

القاهرة — سبوتنيك. وقال ماس، في تغريده على "تويتر" اليوم الثلاثاء، إن "تعليقات ترامب على معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى وإعلانه أمر مثير للقلق. لا نريد دوامة جديدة للأسلحة، سواء في أوروبا أو في أي مكان آخر. لا يريد أحد ذلك. يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لمنع حدوث ذلك".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه سينسحب من معاهدة السلاح النووي الموقعة مع روسيا.

وأعلن ترامب، في وقت سابق، أن بلاده ستنسحب من معاهدة الأسلحة النووية الموقعة مع روسيا بسبب انتهاك الأخيرة لها، حسب وصفه.

ونقلت "أسوشيتد برس" عن ترامب قوله إنه سينسحب من اتفاقية "القوى النووية متوسطة المدى" بسبب "انتهاك روسيا لها" على حد قوله.

وأبدت الحكومة الألمانية أسفها لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالانسحاب من معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى مع روسيا.

وقال المتحدث باسم الحكومة، شتيفن سيبرت، خلال مؤتمر صحفي في 22 أكتوبر/ تشرين الأول: "شركاء حلف شمال الأطلسي يجب أن يتشاوروا الآن بشأن عواقب القرار الأمريكي"، وذلك بحسب وكالة "رويترز".