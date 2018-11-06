خارجية دونيتسك: كييف ترفض "إعادة تنفيذ" اتفاق فصل القوات في دونباس

صرحت الممثلة السياسية لجمهورية دونيتسك الشعبية (المعلنة من طرف واحد)، القائمة بأعمال وزير الخارجية، ناتاليا نيكونوروفا، أن كييف رفضت "إعادة تنفيذ" اتفاق فصل القوات وإزالة جميع الانتهاكات.

© REUTERS / BRENDAN MCDERMID اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن دونباس

دونيتسك — سبوتنيك . قالت نيكونوروفا في إحاطة إعلامية، اليوم الثلاثاء، إنه لم تتم مناقشة هذا الاتفاق الإطاري مع كييف حول فصل القوات خلال اجتماع المجموعة الفرعية المعنية بالأمن في مجموعة الاتصال، موضحة أن ممثلي الجمهورية (جمهورية دونيتسك الشعبية) تقدموا باقتراح بإصدار بيان لمجموعة الاتصال بشأن الحاجة لإزالة جميع الانتهاكات التي رصدتها بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وإعادة تنفيذ (الاتفاق الإطاري).

وتابعت: "إلا أن قيادة البعثة امتنعت عن الرد، بسبب رفض ممثلي الجانب الأوكراني للاقتراح".

ويذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر أبريل/ نيسان من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر فبراير / شباط من نفس العام.

ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة، فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة، إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة