أردوغان: تركيا حققت في عهدنا أفضل النتائج بمكافحة الإرهاب

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن تركيا في عهد حزب "العدالة والتنمية" حققت أفضل النتائج في مكافحة التنظيمات الإرهابية.

جاء ذلك في كلمة له أمام الكتلة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" (الحزب الحاكم) في البرلمان بالعاصمة، أنقرة، بحسب وكالة "الأناضول".



© AFP 2018 / ADEM ALTAN أردوغان: العقوبات المفروضة على إيران خاطئة

وقال أردوغان: "تركيا في عهدنا حققت أفضل النتائج في تاريخ مكافحة التنظيمات الإرهابية، والعصابات وتجار المخدرات، وكافة أشكال الأعمال الساعية للإخلال بالنظام العام".وأضاف بهذا الصدد أنه "على خلفية ارتباطاتهم بتنظيم داعش، اعتقلنا ألفي شخص، ورحلنا 7 آلاف خارج حدودنا، ومنعنا 79 ألف من دخول بلادنا".ورأى أردوغان أن تسيير الولايات المتحدة الأمريكية لدوريات مشتركة مع قوات "وحدات حماية الشعب" الكردية على الحدود السورية مع بلاده "أمر غير مقبول".

وتابع: "أتوقع من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن يوقف الدوريات المشتركة مع "قوات سوريا الديمقراطية" الكردية على الحدود السورية، بعد اجتماع باريس".