بومبيو يبحث مع نظيرته الكندية قضية خاشقجي والعقوبات الإيرانية والاتفاقية التجارية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تحدث اليوم مع وزيرة خارجية كندا كريستيا فريلاند، عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي والعقوبات الإيرانية والاتفاق التجاري بين المكسيك والولايات المتحدة وكندا.

واشنطن — سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية في بيان: "تحدث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم، مع وزيرة خارجية كندا كريستيا فريلاند، وناقش الوزير مع الوزيرة الكندية بعض القضايا العالمية والثنائية. واتفق الوزيران على أهمية الإسراع في التأكد من كل حقائق مقتل خاشقجي وتقديم جميع مرتكبيها إلى العدالة. كما ناقشا قضايا العقوبات الإيرانية، والوضع في نيكاراغوا والاتفاق بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا".

© AFP 2018 / Egyptian Presidency السيسي: السعودية أكبر من أزمة "مقتل خاشقجي"

واختفى خاشقجي [59 عاما] يوم 2 تشرين الأول/أكتوبر عقب دخوله إلى مقر القنصلية السعودية في إسطنبول.

وبعد صمت دام 18 يوما، أقرت الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها إثر ما قالت إنه "شجار مع بعض المتواجدين داخلها"، وأعلنت توقيف 18 سعوديا للتحقيق معهم، بينما لم تكشف عن مكان الجثة.

وقوبلت الرواية السعودية بتشكيك دولي واسع، وتناقضت مع إعلان المدعي العام في إسطنبول بأن العملية دبرت مسبقا، وأن خاشقجي قتل خنقا فور وصوله القنصلية وجرى التمثيل بجثته.