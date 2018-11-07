بومبيو يبحث مع نظيرته الكندية قضية خاشقجي والعقوبات الإيرانية والاتفاقية التجارية

واشنطن — سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية في بيان: "تحدث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم، مع وزيرة خارجية كندا كريستيا فريلاند، وناقش الوزير مع الوزيرة الكندية بعض القضايا العالمية والثنائية. واتفق الوزيران على أهمية الإسراع في التأكد من كل حقائق مقتل خاشقجي وتقديم جميع مرتكبيها إلى العدالة. كما ناقشا قضايا العقوبات الإيرانية، والوضع في نيكاراغوا والاتفاق بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا".
وبعد صمت دام 18 يوما، أقرت الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها إثر ما قالت إنه "شجار مع بعض المتواجدين داخلها"، وأعلنت توقيف 18 سعوديا للتحقيق معهم، بينما لم تكشف عن مكان الجثة.
وقوبلت الرواية السعودية بتشكيك دولي واسع، وتناقضت مع إعلان المدعي العام في إسطنبول بأن العملية دبرت مسبقا، وأن خاشقجي قتل خنقا فور وصوله القنصلية وجرى التمثيل بجثته.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)