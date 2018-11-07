الأمين العام للأمم المتحدة يدين اختطاف الطلاب في الكاميرون ويدعو للإفراج عنهم

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يوم الثلاثاء، عملية الخطف التي تعرض لها طلاب وموظفي المدرسة الثانوية في الكاميرون يوم الاثنين 5 تشرين الثاني / نوفمبر، ودعا للإفراج عنهم على الفور.

موسكو — سبوتنيك. وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك في بيان: "يدين الأمين العام للأمم المتحدة عملية الخطف التي تعرض لها طلاب وموظفي المدرسة الثانوية في 5 تشرين الثاني / نوفمبر في مدينة باميندا بالإقليم الشمالي الغربي من الكاميرون، ويطالب بالإفراج الفوري عنهم وعودتهم إلى ديارهم وعائلاتهم".

© REUTERS / مسلحون يخطفون 79 تلميذا في الكاميرون

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أن"مثل هذه الجرائم ضد المدنيين، وخاصة الأطفال، لا يمكن تبريرها".

وخطف مسلحون 79 طفلا من مدرسة في غرب الكاميرون يوم الاثنين وقال قس محلي إن ميليشيات انفصالية مسؤولة عن الحادث.

يذكر أن الحادث وقع في ساعة مبكرة من صباح الاثنين في مدينة باميندا بالإقليم الشمالي الغربي الذي يتحدث الإنجليزية. وذكرت مصادر عسكرية وحكومية أن الأطفال ومدير مدرستهم وسائقهم اقتيدوا إلى الغابة خارج البلدة وأن الجيش بدأ تفتيش المنطقة.