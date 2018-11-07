إعادة انتخاب الديموقراطيين في العديد من الولايات بمجلس الشيوخ الأمريكي

يتصدر مرشحو الحزب الديمقراطي الأمريكي الانتخابات بمجلس الشيوخ، بولايات ماساتشوستس وأوهايو وكونيتيكت وديلاوير وميريلاند ورود آيلاند، بحسب توقعات قناة " سي أن أن ".

واشنطن — سبوتنيك. وبحسب القناة، فإن جميع هذه الولايات تصوت تقليديا للديمقراطيين، باستثناء ولاية أوهايو، الذي يحكمها حاليا ممثل عن الحزب الجمهوري، مشيرة إلى أن الناخبين دعموا أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الذين أعيد انتخابهم لفترة جديدة.

© REUTERS / ANDREW KELLY فتح صناديق الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي

وقد تصدر السيناتور الديمقراطي بيل نيلسون بولاية فلوريدا الأمريكية، بفوزه بهامش بسيط على نظيره الجمهوري، ريك سكوت، وفقا لنتائج فرز 64 بالمئة من الأصوات.

ووفقا لنتائج فرز الأصوات حصل نيلسون على 52.3 بالمئة من الأصوات، بينما سكوت حصل على 47.8 بالمئة.

كما تم إعادة انتخاب السيناتور الديمقراطي بوب كيسي لمجلس الشيوخ عن ولاية بنسلفانيا، و انتخاب المرشح الديمقراطي جيبي بريتزكر حاكما لولاية إلينوي.

وانطلقت أمس الثلاثاء عملية التصويت في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، التي يراهن على الفوز بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاحتفاظ بسيطرة الجمهوريين على الكونغرس.

في حين ينظر الديمقراطيون إلى تلك الانتخابات باعتبارها الأمل الأخير لاستعادة التوازن المفقود منذ فوز الرئيس الجمهوري بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، عام 2016، على حساب منافسته هيلاري كلينتون.

وحرص الرئيس ترامب على المشاركة في حشد الناخبين لدعم المرشحين الجمهوريين من خلال خطابات فى العديد من الولايات الأمريكية. في حين قام الرئيس السابق باراك أوباما بالشيء نفسه لحشد الدعم لمرشحي الحزب الديمقراطي لتطغى صبغة الانتخابات الرئاسية على انتخابات "التجديد النصفي في مفارقة تبدو غير مسبوقة في التاريخ الأمريكي".