الاتحاد الأوروبي يدين خطف ما لا يقل عن 80 طفلا بإحدى مدارس الكاميرون

موسكو- سبوتنيك. وقال الاتحاد الأوروبي في بيان: " اختطاف الطلاب والعاملين في أحدى مدارس مدينة باميندا، يعني تفاقم التوترات في شمال غرب وجنوب غرب الكاميرون"، مشيرا إلى أن "الأطفال الأبرياء هم ضحايا صراع لا يتحملون مسؤوليته".
وخطف مسلحون 79 طفلا من مدرسة في غرب الكاميرون يوم الاثنين وقال قس محلي إن ميليشيات انفصالية مسؤولة عن الحادث.
يذكر أن الحادث وقع في ساعة مبكرة من صباح الاثنين في مدينة باميندا بالإقليم الشمالي الغربي الذي يتحدث الإنجليزية. وذكرت مصادر عسكرية وحكومية أن الأطفال ومدير مدرستهم وسائقهم اقتيدوا إلى الغابة خارج البلدة وأن الجيش بدأ تفتيش المنطقة.
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