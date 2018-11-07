لأول مرة في الكونغرس الأمريكي… انتخاب امرأتين من أصول مسلمة

انتخبت امرأتان من أصول مسلمة لأول مرة في الكونغرس الأمريكي، بحسب توقعات قناة "سي إن إن" الأمريكية.

واشنطن — سبوتنيك. وبحسب القناة فازت الأمريكية من أصول فلسطينية، رشيدة طليب، بانتخابات التجديد النصفي في الكونغرس عن ولاية ميشيغان لتصبح أول مسلمة تدخل مجلس النواب الأمريكي، بينما فازت الأمريكية من أصل صومالي، إلهان عمر، بانتخابات التجديد النصفي في الكونغرس عن ولاية مينيسوتا لتصبح ثاني مسلمة تدخل مجلس النواب.

© REUTERS / JOE SKIPPER استطلاعات رأي: الناخبون الأمريكيون منقسمون بشدة حول أداء ترامب

وكانت وسائل إعلام أمريكية ذكرت أن الجمهوريين سيحتفظون بالسيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي وأن من المرجح أن يسيطر الديمقراطيون على مجلس النواب.

وقالت" محطة إن.بي.سي" إن الديمقراطيين انتزعوا السيطرة على مجلس النواب الأمريكي من الجمهوريين الذين ينتمي لهم الرئيس دونالد ترامب.

وفي وقت سابق أعلنت قناة فوكس نيوز أن الديمقراطيين في طريقهم للفوز بمجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي.

وانطلقت أمس الثلاثاء عملية التصويت في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، التي يراهن على الفوز بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاحتفاظ بسيطرة الجمهوريين على الكونغرس.

في حين ينظر الديمقراطيون إلى تلك الانتخابات باعتبارها الأمل الأخير لاستعادة التوازن المفقود منذ فوز الرئيس الجمهوري بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، عام 2016، على حساب منافسته هيلاري كلينتون.

وحرص الرئيس ترامب على المشاركة في حشد الناخبين لدعم المرشحين الجمهوريين من خلال خطابات فى العديد من الولايات الأمريكية. في حين قام الرئيس السابق باراك أوباما بالشيء نفسه لحشد الدعم لمرشحي الحزب الديمقراطي لتطغى صبغة الانتخابات الرئاسية على انتخابات "التجديد النصفي في مفارقة تبدو غير مسبوقة في التاريخ الأمريكي".