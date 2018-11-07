خبير روسي: انتخابات الكونغرس الأمريكي عززت مواقع الديموقراطيين

رأى رئيس مركز الدراسات السياسية العسكرية في معهد الولايات المتحدة وكندا لدى أكاديمية العلوم الروسية، فلاديمير باتيوك، اليوم الأربعاء، أن النتائج الأولية لانتخابات التجديد النصفي في الكونغرس الأمريكي، تشير إلى سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب، وإلى تعزيز مواقع الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ.

© REUTERS / JOE SKIPPER استطلاعات رأي: الناخبون الأمريكيون منقسمون بشدة حول أداء ترامب

موسكو- سبوتنيك . وقال باتيوك لوكالة "سبوتنيك": مجلس النواب في أيدي الديموقراطيين، في الواقع، وفقط مجلس الشيوخ لا يزال تحت سيطرة الرئيس ترامب. لا يمكننا القول بأن انتصارا ما حققه الحزب الحاكم، حيث إن نتائج الانتخابات سيتم تفسيرها من قبل الديموقراطيين بشكل مختلف تمامًا، على العكس تماماً، أي كدليل على أن الناس رفضوا دونالد ترامب، وينبغي الاستعداد لمعارك جديدة".

ولفت باتيوك إلى أن الوضع غامض جداً، مشيرا: "ربما، تظهر لدى شخص من الجمهوريين رغبة بالهرب إلى معسكر المعارضين. وما زال الديمقراطيون يحتفظون بمواقع قوية، والسيطرة على مجلس النواب في الكونغرس تعني تعزيز هذه المواقع".

وكانت قد جرت، يوم أمس الثلاثاء 6 تشرين الثاني/ نوفمبر، انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي. ووفقًا لآخر التوقعات، احتفظ الجمهوريون بأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث حصلوا على 52 مقعدًا، لكنهم فقدوا الأغلبية في مجلس النواب.