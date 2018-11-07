"مقتل خاشقجي"... وزير أوروبي: لم نركع أمام السعودية

وقال بوريل، أمس الثلاثاء، إن "السعودية تعتبر واحدة من الشركاء التجاريين لإسبانيا في المنطقة"، وذلك ردا على انتقاد السيناتور، أدويا فيلانويفا، التي اتهمت حكومة بلادها بالصمت تجاه مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وفقا لصحيفة "لي فانغارديا" الإسبانية.
وتطرق الوزير الإسباني إلى مشاركة السعودية في الحرب اليمنية، قائلا: "إن هذه المشاركة مشروعة ومدعومة من قبل الأمم المتحدة".
وأعلن النائب العام السعودي، الشهر الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.
وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
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