واشنطن تعطي الضوء الأخضر لأفغانستان للتعامل مع إيران

كابول — سبوتنيك. وقال السفير الأميركي في أفغانستان، جون.آر. باس، عبر تويتر "بعد دراسة مستفيضة ، منحت الولايات المتحدة استثناء، بموجب قانون إيران للحرية ومكافحة الانتشار، للسماح لأفغانستان بمواصلة استيراد المنتجات النفطية من إيران، ومتابعة شحن البضائع غير الخاضعة للعقوبات من خلال ميناء تشابهار لصالح أفغانستان".
After extensive consideration, the United States has provided an exception under the Iran Freedom and Counter-Proliferation Act to allow #Afghanistan to continue to import petroleum products from Iran and for shipment of non-sanctionable goods through #Chabahar Port for Afg.— John R. Bass (@USAmbKabul) November 7, 2018
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران ستستمر إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق جديد يناسب واشنطن، لكن وزارة الخزانة الأمريكية أوضحت أن العقوبات لن تفرض على أية جهة مرتبطة بمشروع لمعالجة الغاز الطبيعي، وبناء واستخدام أنابيب نقل الغاز الطبيعي من أذربيجان إلى تركيا وأوروبا"، وكذلك المشاريع التي "توفر لتركيا ودول أوروبا أمن الطاقة واستقلالا عن حكومة روسيا الاتحادية وحكومة إيران".
وأشار بومبيو إلى أن واشنطن ستعطي الدول الـ8 عدة أسابيع إضافية لإنهاء وارداتها من النفط الإيراني، وأوضح الوزير بعض الإجراءات لن يظهر تأثيرها إلا بعد بضعة أسابيع من سريان مفعول العقوبات، وذلك "لإتاحة الفرصة لبعض البضائع ذات الهدف الإنساني للوصول لمستخدميها، ومن ثم سيطبق النظام الصفري على الاتجار مع إيران"، مؤكدا أن العقوبات "تتضمن الكثير من الإعفاءات الإنسانية".
وعلى الرغم من أن واشنطن لم تفصح بعد عن هوية تلك البلدان لكن يتوقع أن تكون أفغانستان من بينها، نظرا لاعتماد كابول على ميناء جابهار الإيراني كطريق حيوي هام يصل بالمياه الدولية.
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