العثور على أطفال في شاحنة تبريد بميناء بريطاني

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن هيئة الإذاعة البريطانية، أن "أطفالا لا تتعدى أعمارهم 12 عاما كانوا بين 21 شخصا عثر عليهم مكدسين داخل شاحنة تبريد محملة بمياه فوارة في ميناء بريطاني".

© REUTERS / Srdjan Zivulovic تدابير أوروبية لمكافحة شبكات مهربي المهاجرين

وعثرت قوة الحدود على المجموعة، التي يعتقد أنها من فيتنام، في ميناء نيو هيفين بجنوب إنجلترا، يوم الخميس، وبينهم 15 طفلا.

وذكرت "بي.بي.سي" أن هناك تحقيقا جنائيا يجرى في الأمر وأن اتهاما وجه لرجل من رومانيا، يعتقد أنه السائق، بالمساعدة على دخول بريطانيا بشكل غير مشروع.

ورحّلت السلطات من البلاد اثنين من الستة البالغين، وأرسل الأربعة الباقون إلى مراكز لاحتجاز المهاجرين لحين تقييم حالاتهم.

ولم يكن الأطفال بحاجة لعناية طبية ووضعوا تحت رعاية الخدمات الاجتماعية.